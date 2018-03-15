Как убивали Николая Глушкова

Моровое поветрие, накрывшее столицу Великобритании, продолжает избирательно косить российских эмигрантов, беглых бизнесменов и шпионов-перебежчиков. В собственном доме обнаружено тело 68-летнего соратника и сподвижника Бориса Березовского – Николая Глушкова. По некоторым данным, на его теле имелись следы удушения, но британская полиция никак пока это не комментирует и называет смерть бизнесмена «необъяснимой».



В своё время он был заместителем гендиректора «Аэрофлота», обвинялся в мошенничестве, принёсшем авиакомпании многомиллиардные убытки, сидел под следствием, а потом сбежал в Англию. Березовский считал его настоящим другом, а арест Глушкова, по его мнению, был средством давления на БАБа с целью отобрать у него акции ОРТ.



В книге адвоката Михаила Барщевского «Счастливы неимущие» приводится протокол допроса Николая Глушкова в лондонском суде. Попытки физически ликвидировать партнёра Березовского предпринимались ещё в России. По словам самого Глушкова: "Вероятность того, что меня арестуют, была высока, но ещё выше была вероятность того, что меня убьют по пути в Генеральную прокуратуру. Я получил сведения от двух друзей, что если я седьмого декабря пойду в Генеральную прокуратуру, то моя жизнь будет в опасности. И мне даже рассказали, как меня убьют, грузовик на меня наедет". Глушков предпринял некоторые меры безопасности и прибыл в Генпрокуратуру тайно другим маршрутом и попал туда незамеченным. "Вошёл в здание, меня никто не ждал. Адвокат Боровков присоединился ко мне уже там. Мы пришли в офис генерального прокурора, и тут начался сумасшедший дом. Они не знали, что со мной делать. Мы ждали в коридоре, я полпачки сигарет выкурил и ждал решения", - вспоминал на допросе в лондонском суде ныне покойный Николай Глушков.



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