В Москве совершена попытка ограбить квартиру депутата Госдумы

Злоумышленники попытались совершить кражу в квартире депутата Государственной Думы России Елены Паниной на Большой Бронной улице в Москве, сосед стал свидетелем попытки ограбления. Сотрудница Сбербанка закопала в снег украденные миллионы

Воры хотели пробраться в жилое помещение через окно при помощи крюка. Орудие преступления так и осталось висеть на месте, сообщает "Известия". Свидетель сразу же позвонил племяннику Паниной. Не добившись желаемого, преступники скрылись в неизвестном направлении. На месте инцидента работают правоохранители.