В Москве совершена попытка ограбить квартиру депутата Госдумы
4 марта 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Злоумышленники попытались совершить кражу в квартире депутата Государственной Думы России Елены Паниной на Большой Бронной улице в Москве, сосед стал свидетелем попытки ограбления.
Воры хотели пробраться в жилое помещение через окно при помощи крюка. Орудие преступления так и осталось висеть на месте, сообщает "Известия". Свидетель сразу же позвонил племяннику Паниной. Не добившись желаемого, преступники скрылись в неизвестном направлении. На месте инцидента работают правоохранители.
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