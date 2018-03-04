Убитого мужчину нашли в квартире на юго-западе Москвы
4 марта 2018, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы, говорится в сообщении столичного главка СКР. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи.
Почувствовав трупный запах на лестничной клетке, они вызвали полицию. Мужчина лежал в коридоре с колото-резанным ранением шеи. Его смерть наступила за четыре дня до обнаружения тела. Найден погибший днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице предотвратили заказное убийство. Арестован известный адвокат Максим Косарев, который обвиняется в покушении на убийство мужчины, которому он был должен 20 миллионов рублей.
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