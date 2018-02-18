Под Липецком неадекватный мужчина убил свою жену и 14-летнюю дочь

Трупы 47-летней женщины и ее 14-летней дочери нашли в доме в селе Черёмушки Липецкого района. Женщина работала санитаркой в районной больнице, а девочка училась в старших классах в школе села Боринское.

По информации следствия, ночью 17 февраля мужчина нанес жене и дочке множественные колото-резаные раны ножом.

Утром, 18 февраля, жители частного сектора сбежались на крик соседа. Мужчина находился во дворе своего дома в неадекватном состоянии, кричал и не смог объяснить, что произошло. В доме обнаружили два трупа. Соседи вызвали полицию. С признаками отравления отца семейства отправили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина страдает психическим заболеванием.