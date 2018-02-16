Циничных продавцов БАДов отправили под арест

В Санкт-Петербурге суды отправили под арест 13 продавцов БАДов, которые под видом чудодейственных лекарств продавали пожилым людям по баснословным ценам витамины и пищевые добавки.



Фигурантов дела подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве. Как сообщает портал "Санкт-Петербург.Ру", общая сумма, на которую подозреваемым удалось обмануть пенсионеров - более 5,2 млн.рублей. Во вторник прошли обыски, как у продавцов, которые именовали себя "врачами", так и в колл-центре подпольной организации, которой руководили граждане Украины.