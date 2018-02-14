В Поволжье следователи избили посетителя караоке: плохая песня

В Саратовской области сотрудник СК вместе с товарищами избил посетителя караоке-бара за музыкальный вкус. Конфликт интересов возник, когда еще один посетитель попросил поставить мелодию.

Инцидент, разбирательство по которому началось в среду, произошел 2 февраля. горожанин с женой пришел в один из местных караоке-клубов и там же, по его словам, отдыхали трое следователей. Саратовец говорит, что мужчинам не понравилась выбранная им песня, его вызвали «поговорить» и конфликт завершился дракой.

Потерпевший написал заявление в полицию, однако позже забрал его. В региональном следственном комитете признали факт драки. И заявили, что проведут по этому случаю служебную проверку.