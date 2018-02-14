Рэп-серенада от афериста

Необычный подарок своей девушке к Дню влюблённых захотел сделать 30-летний житель Усолья-Сибирского Иркутской области. В соцсети он попал на страницу известного российского рэп-исполнителя и предложил ему написать песню для любимой.



Просьба влюблённого молодого человека не осталась без внимания, и "продюсер рэпера" с радостью предложил ему данную услугу всего за 5 тысяч рублей. После того как парень перевел деньги, "продюсер" ожидаемо пропал.



Как сообщает портал "Телеинформ", следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.