Тольяттинская повариха ударила ножом гостя и продолжила петь песни

У подъезда одного из домов в Тольятти, жители обнаружили истекающего кровью мужчину и вызвали полицию.



Как сообщает портал "Самара сегодня", мужчина и женщина коротали вечер за спиртным. В какой-то момент между ними пробежала "черная кошка" и женщина, знающая толк в кухонном инструменте, поскольку работает поваром в учебном заведении, пырнула гостя несколько раз ножом. Мужчина дополз до подъезда, а хозяйка квартиры продолжила пить и петь песни, за чем её и застали полицейские.