Москвич получил 20 лет тюрьмы за насилие над своими детьми

В Москве состоялся суд над педофилом, который в течение многих лет насиловал своих детей, двух дочерей и сына. 48-летнему мужчине предстоит 20 лет провести в тюремной камере.

По версии следственных органов, в период с 2002 по 2016 год житель столичного района Кунцево систематически вступал в противоправную интимную связь со своим сыном 1996 года рождения и двумя дочками 1998 и 2003 годов рождения.

При этом дети никому не рассказывали о случившемся, так как отец избивал и запугивал их. Лишь по достижению совершеннолетия одна из потерпевших обратилась с заявлением в полицию. После чего отца-насильника задержали.