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Вынесен приговор экс-руководителю БХМЗ, который похитил 34 млн рублей

9 февраля 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Вынесен приговор экс-руководителю БХМЗ, который похитил 34 млн рублей

Экс-директор завода в Кировской области осужден за хищение 34 миллионов рублей через счета фирм — однодневок и невыплату 207 работникам заработной платы в сумме 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ. Ему дали 5,5 лет колонии и 350 тысяч рублей штрафа  

 

В суде установлено, что на тот момент фактический руководитель, советник гендиректора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» 2014-2015 гг. заключал фиктивные сделки с фирмами-однодневками и перечислял на их счета деньги. Предприятию был причинен ущерб в размере более 34 миллионов рублей.
Кроме того, руководитель не выплачивал зарплату своим работникам с января по май 2016 года. Совокупный материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей.

 

В итоге экс-руководителю ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с мужчины будет взыскана компенсация причиненного преступлениями ущерба. Арест, наложенный на его имущество, будет сохранен.

 

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

 

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