Российский банкир задержан в Нидерландах

В Нидерландах по делу о мошенничестве на 570 млн рублей задержали экс-руководителя одной из российских «кредитных организаций», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас принимаются меры по экстрадиции мужчины на территорию нашей страны. В России банкир, имя которого пока не раскрывается, заочно арестован судом. Ему грозит до 10 лет заключения.

Финансист с соучастниками заключал кредитные договоры с компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.