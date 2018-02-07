Подсевшего на шоколад воришку наконец-то поймали

Не голод и не страшная нужда заставили молодого исктимца пойти на преступление. Пагубная зависимость от шоколада стала причиной трёхкратного ограбления одного и того же супермаркета.



Как сообщает портал "НДН.Инфо" со сылкой на пресс-службу местного ГУ МВД, с начала года 19-летний житель Искитима Новосибирской области сначала украл шоколада почти на тысячу рублей, через 4 дня явился туда же и уже к шоколаду прихватил бутылочку спиртного,а через три дня как ни в чем не бывало пришел, взял колбаску и тот же шоколад. Теперь его ожидает совсем не шоколадное будущее.