Сотрудница Сбербанка закопала в снег украденные миллионы

В камчатском поселке Манилы раскрыли кражу 6,7 млн рублей. Преступницей оказалась единственная сотрудница местного отделения «Сбербанка». Шесть миллионов рублей она упаковала в обычные банки.

Женщина воровала на протяжении нескольких лет – она брала значительные суммы денег и тратила их на свои нужды. Тайники с закопанными в снег банками были разбросаны по всему поселку. Когда скрывать пропажу денег стало сложно, служащая решила имитировать кражу. Заявление о ней поступило в начале января от начальника отдела безопасности банка. Подозреваемая утверждала, что у нее украли ключи от сейфа с деньгами во время празднования Нового года.

Свою вину сотрудница банка признала полностью, следствие по данному делу еще не закончилось.