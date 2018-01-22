В Подмосковье полицейские за взятку разрешили ограбить магазин

Полицейские из Королева подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями. Они получили денежное вознаграждение от подозреваемых и не доставили их в отделение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Два инспектора ППС на одной из улиц Королева заметили "Ладу Приору" без номеров, в машине находились четверо мужчин. При осмотре автомобиля были обнаружены пистолеты, маски с прорезями, а также перчатки. В дежурную часть о происшествии полицейские докладывать не стали. Зашел разговор о сделке, называлась сумма в 100 тыс. рублей. В результате разбойники передали полицейским половину указанной суммы и в ответ получили назад документы, ключи от машины, а также возможность уехать.

В результате четверо мужчин в Балаших совершили разбойное нападение на магазин "Продукты".

В настоящее время двоим стражам порядка предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями, они арестованы.