Проишествие произошло сразу после полуночи 1 января в далекой камчатской деревне.



Как сообщает портал "Полуостров Камчатка", 47-летний житель села Хаилино, будучи у себя дома обнаружил, что пропали продукты, приготовленные для празднования Нового года. Подозрения пали на знакомого, который должен был отмечать праздник в месте с ним. Мужчина ударил приятеля в область подбородка, из-за чего тот упал, ударившись об угол стола. После чего подозреваемый отправился праздновать к знакомым и лишь под утро, вернувшись домой, обнаружил скончавшегося друга.



