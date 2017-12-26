Мать планировавшего взрыв в Казанском соборе полгода просила ФСБ спасти сына

Петербурженка Оксана Ефимова в марте обращалась на горячую линию ФСБ. Это произошло после того, как она обнаружила радикальные группы среди тех, на которые был подписан «ВКонтакте» ее сын Евгений. Взорвать Казанский собор в Петербурге планировали террористы

В интервью изданию The Insider Оксана Ефимова — мать задержанного спецслужбами сторонника «Исламского государства» (запрещенной в России организации) — рассказала, что сын стал слушать арабскую музыку, начал изучать арабский язык, перестал есть мясо. «Незадолго до его 18-летия он не пришел домой ночевать <…> Оказалось, что его задержали на Новочеркасском проспекте в молельном доме. В отделении с ним провели профилактическую беседу, дождались меня и нас отпустили», — рассказывает Оксана Ефимова.

Родители обратились на Литейный проспект, разговор запротоколировали, но ничего на руки не дали и никаких советов тоже получено не было.

Евгений Ефимов был арестован за изготовление взрывчатки. По данным ФСБ, вместе со своими сообщниками он планировал совершить теракты «в местах массового нахождения людей», в том числе и в Казанском кафедральном соборе 17 декабря.



Позднее президент России Владимир Путин созвонился с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за информацию ЦРУ, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге.

Член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов выразил мнение, что США проявил ответственное отношение к необходимости реального объединения усилий с РФ в области борьбы с террористами.