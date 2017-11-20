Обмануть сотрудников исправительный учреждений достаточно сложно, но многие продолжают попытки доставки заключённым запрещенных предметов.



Как сообщает УФСИН по Курской области, только за прошлую неделю в исправительные учерждения Курской области пытались переслать посылку, в которой в чайных пакетиках было зелёное вещество, совсем не похожее на зелёный чай, с помощью квадрокоптера - мобильник, гарнитуру и флеш-плеер. Но самым изощрённым способом была попытка доставить мобильник с...помощью арбалета.



Подробности - в материале портала "Курск-Сити".