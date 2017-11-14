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//Криминал 13+

Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских

14 ноября 2017, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских
фото: globallookpress.com

В Псковской области погибли двое сотрудников полиции, приехавших на вызов о бытовом конфликте. Правоохранители получили огнестрельные ранения.

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Ранее сообщалось о двойном убийстве на Дмитровском шоссе в Москве. Тела потерпевших были обнаружены в жилом доме. О произошедшем в правоохранительные органы заявил знакомый погибших, который, по его словам, в момент совершения преступления спал.

 

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Внук разоблачил деда-убийцу спустя 25 лет после преступления

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Средневековый ханский дворец обнаружен в Симферополе

Группа археологов, проводящих раскопки на улице Воровского в центре Симферополя, обнаружила остатки древних инженерных коммуникаций. Ученые уверены, что это следы средневекового дворцового комплекса калга-султана.

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Фигурантов нового "игорного дела" арестовали в Москве

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Названы причины рекордного роста цен на бензин в России

Названы причины рекордного роста цен на бензин в России

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Самарский учёный разрабатывает ресурсосберегающие технологии в металлургии

Самарский учёный разрабатывает ресурсосберегающие технологии в металлургии

Иван Тимошкин – доцент кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии». Он – один из лауреатов конкурса денежных выплат для молодых учёных и конструкторов, работающих в Самарском регионе.

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Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских

Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Невельского района. В настоящее время проверку по факту случившегося проводит УМВД. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

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Лолита рассказала об "отношениях" с алкоголем

Популярная певица Лолита Милявская, которой 14 ноября исполнилось 54 года, сделала провокационное заявление, коснувшись в интервью темы своего отношения к спиртному. Она назвала себя "алкоголиком".

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Дети без родителей будут получать социальную пенсию

С 2018 года вступает в силу Федеральный закон, которым внесены изменения в Закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в части пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны.

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Внук разоблачил деда-убийцу спустя 25 лет после преступления

Внук разоблачил деда-убийцу спустя 25 лет после преступления

Военный суд вынес приговор бывшему майору, убившему 25 лет назад своего соседа, и скрывавшемуся под чужим именем. В раскрытии преступления правоохранителям помог приемный внук злоумышленника.

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В США психоз разрешили лечить "умной" таблеткой с чипом

Разрешение на продажу лекарственного средства, содержащего встроенный микрочип, впервые выдала администрация по контролю за продуктами питания и медикаментами США (Food and Drug Administration, FDA).

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16 тысяч свиней уничтожат в Тюменской области

16 тысяч свиней уничтожат в Тюменской области

На свинокомплексе в селе Шорохово (Исесткий район Тюменской области) был обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Во всём Исетском районе до 10 декабря введен карантин, - сообщает портал "Вести Урала".

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У крымских ученых возникли проблемы с получением виз в страны Запада

У крымских ученых возникли проблемы с получением виз в страны Запада

Проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко сообщил, что у крымских ученых есть трудности с получением виз для поездок на Запад.

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Панина выгнали из полиции за попытку сфотографировать заявление Поклонской

Панина выгнали из полиции за попытку сфотографировать заявление Поклонской

Депутат Государственной Думы считает, что актер Алексей Панин оскорбил чувства верующих в пародии на фильм «Матильда». В этом ролике актер предстал в образе российского императора Николая II.

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Уголовники и радикалы: кто кого?

Уголовники и радикалы: кто кого?

Долгое время о «тюремных джамаатах» мало говорилось на официальном уровне. Более того, само существование закрытых сообществ последователей радикального ислама в российских тюрьмах и лагерях отрицалось руководством ФСИН.

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Полонский хочет построить в Крыму город, принадлежащий всему человечеству

Полонский хочет построить в Крыму город, принадлежащий всему человечеству

Объявивший о своем намерении баллотироваться в президенты РФ бизнесмен Сергей Полонский считает необходимым создать на территории Крыма город технологий. Соответствующее заявление он сделал в ходе первой официальной пресс-конференции.

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В Великом Новгороде начались массовые увольнения медиков

В Великом Новгороде начались массовые увольнения медиков

Со станции скорой помощи из-за низких зарплат и высоких нагрузок уже ушли больше 30 врачей и фельдшеров.

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Cфера применения материнского капитала может расшириться

Cфера применения материнского капитала может расшириться

Эксперты разработают предложения по расширению списка товаров, на которые смогут тратить маткапитал семьи с детьми-инвалидами. Инициативу прорабатывают в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

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Платье Ксении Собчак вызвало споры в Сети

Платье Ксении Собчак вызвало споры в Сети

В довольно спорном наряде претендентка на пост главы государства Ксения Собчак появилась на вручении премии журнала Glamour. Больше всего она была похожа на большой розовый бант. О чем ей и написали в комментариях.

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Скончалась бабушка Саакашвили

Скончалась бабушка Саакашвили

Известно, что Мзия Церетели активно поддерживала политическую деятельность своего внука. В начале текущего года она стала гостем съезда партии «Единое национальное движение», организации, созданной Саакашвили.

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МВД оценило примерный ущерб от анонимных "минирований" в Москве

МВД оценило примерный ущерб от анонимных "минирований" в Москве

Федеральная служба безопасности и МВД разошлись в оценках ущерба столице от волны "минирований": спецслужбы сообщают о 150 миллионах рублей, московские полицейские – о "сотнях миллионов".

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Медведев заявил об увековечивании антироссийских санкций

Медведев заявил об увековечивании антироссийских санкций

Ранее во вторник Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США стремительно деградируют. По мнению премьер-министра РФ, в данный момент они находятся на самой низкой точке за последние десятилетия.

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Мусульмане предложили ввести уроки религии в средних и старших классах

Мусульмане предложили ввести уроки религии в средних и старших классах

Духовное управление мусульман России (ДУМ) предложило ввести «Основы религиозных культур» с 4-го по 11-й класс. Об этом в интервью агентству «Москва» рассказал первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

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Поклонники актера Андрея Гайдуляна подозревают, что он изменил жене

Поклонники актера Андрея Гайдуляна подозревают, что он изменил жене

Поклонники знаменитого актера Андрея Гайдуляна подозревают, что он изменил своей жене Диане Очиловой. Такой вывод фанаты сделали после того, как девушка опубликовала странную видеозапись из ванной.
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