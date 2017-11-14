Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских
14 ноября 2017, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Псковской области погибли двое сотрудников полиции, приехавших на вызов о бытовом конфликте. Правоохранители получили огнестрельные ранения.Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Невельского района, пишет РИА Новости. В настоящее время проверку по факту случившегося проводит региональное УМВД. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
Ранее сообщалось о двойном убийстве на Дмитровском шоссе в Москве. Тела потерпевших были обнаружены в жилом доме. О произошедшем в правоохранительные органы заявил знакомый погибших, который, по его словам, в момент совершения преступления спал.