Под Псковом убили приехавших на вызов полицейских

В Псковской области погибли двое сотрудников полиции, приехавших на вызов о бытовом конфликте. Правоохранители получили огнестрельные ранения.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Невельского района, пишет РИА Новости . В настоящее время проверку по факту случившегося проводит региональное УМВД. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее сообщалось о двойном убийстве на Дмитровском шоссе в Москве. Тела потерпевших были обнаружены в жилом доме. О произошедшем в правоохранительные органы заявил знакомый погибших, который, по его словам, в момент совершения преступления спал.