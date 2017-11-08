Экс-вице-губернатор Петербурга признался в хищениях при возведении «Зенит-Арены»

Марат Оганесян, ранее занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, признал свою вину в хищении более 50,4 млн рублей при возведении «Зенит-Арены».

Соответствующая информация содержится в судебных документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости. В материалах говорится, что обвиняемый заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

Бывший чиновник был задержан в ноябре 2016 года. На следующей неделе суд должен рассмотреть ходатайство о продлении срока его ареста на 3 месяца.

«Зенит-Арену» строили в течение десяти лет. На проведение работ потратили около 40 млрд рублей, что сделало стадион одним из самых дорогостоящих спортивных объектов в мире.