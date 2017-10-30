Деревенский житель хранил мины в диване

Ельнинским районным судом Смоленской области вынесен приговор в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Хиславичского района и двух иностранных граждан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).



Судом установлено, что обвиняемые, в состоянии алкогольного опьянения, находясь в лесу в Глинковском районе приобрели у другого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 14 осколочных минометных мин калибром 82 мм времён Великой Отечественной войны, рассчитавшись с данным лицом спиртным. Перенеся данные боеприпасы к стоящему трактору, они перевезли их в одну из деревень Глинковского района, где проживали. Данные мины злоумышленники поместили в ящик дивана в одной из комнат жилого дома, где и хранили до изъятия сотрудниками полиции.



Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемого преступления и с учетом данных о их личности им назначены соответствующие наказания. Так гражданин Российской Федерации осужден к трем годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, иностранные граждане осуждены к двум годам 4 месяцам лишения свободы условно.

по сообщению портала "Рабочий путь"