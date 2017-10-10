Хамовнический суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть петербургского блогера Станислава Думкина, Корнею Макарову до 13 ноября.

Корнея Макарова оставили в СИЗО еще на месяц, удовлетворив ходатайство следствия.

Напомним, убийство произошло ночью 13 августа в Парке Горького, где 29-летний блогер гулял с друзьями.

Корнею Макарову 22 года, он актер и сын актёра Сергея Макарова, снявшегося в «Интернах»

Обвиняемый в избиении до смерти блогера в Парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как ожидал нападения. Об этом он рассказал в программе "Пусть говорят" на "Первом канале". Корней Макаров сам прибыл к следователю.