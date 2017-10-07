В Петербурге из квартиры пенсионерки исчезли картины Поленова и Коровина

Прямо из дома не ломая двери из квартиры на улице Глухая Зеленина,вынесли настоящие произведения искусства – коллекционные полотна известных художников Василия Поленова и Константина Коровина:"Женщину в красном" и "Париж" Это случилось в Петербурге в четверг, 5 октября.

По данным МВД, четверг днем в полицию Петроградского района с заявлением о крупной квартирной краже обратилась 69-летняя жительница одного из домов по улице Глухая Зеленина. По словам женщины, неизвестный злоумышленник проник в ее квартиру и похитил картины известных художников.

Пенсионерка рассказала, что, придя домой и открыв дверь собственным ключом, она глазам своим не поверила, когда увидела, что картин нет. Как сквозь землю провалились «Женщина в красном» Поленова (работа начала XX века) и одна из картин из парижской серии Коровина (конца XIX века). Причем ни дверь в квартиру повреждена не была, ни окна.

По словам владелицы картин, «Женщина в красном» стоит 10 миллионов рублей, а «Париж» чуть дешевле – восемь миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража». В настоящее время полицией проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

По некоторым данным, произведения великих художников достались женщине по наследству от родственников-коллекционеров.