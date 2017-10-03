"Соцработница" похитила у 84-летней женщины 140 тысяч

Все случилось в одной из квартир Пензы по улице Пушанина.



В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она рассказала, что днем 2 октября, она впустила к себе женщину, которая представилась соцработником. После, старушка поняла, что из ее жилища похитили 140 тыс. рублей.



Возбуждено уголовное дело.



Мошеннице на вид от 30 до 35 лет, рост примерно 160 см, телосложение плотное, волосы черные. На ней была черная короткая куртка, синие джинсы, при себе имелась также коричневая женская сумка.

по сообщению портала "Пенза-Пост"