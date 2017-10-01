Сергея Давыдова оставили в СИЗО на 2 месяца

В минувшую пятницу, 29 сентября, в Челябинске прошла череда обысков. Сотрудники регионального Управления ФСБ нагрянули в квартиру, дом и офисы бывшего главы Челябинска Сергея Давыдова, а также в МУП «ЧКТС». Плановая проверка Контрольно-счетной палаты, проведенная накануне, показала, что в период с 2012 по 2015 годы через коммунальное предприятие было выведено более полумиллиарда рублей посредством «правильных» госконтрактов.

Бывшему прокурору, а затем и главе города вменяется статья уголовного кодекса за мошенничество в особо крупном размере части 4 статьи 159 УК РФ. Его адвокат пока не дает никаких комментариев. Сам Сергей Давыдов также молчит, используя право не свидетельствовать против себя.

Напомним, что экс-градоначальника сначала задержали, а затем арестовали на 2 месяца. Такое решение приняла в минувшую пятницу судья Центрального районного суда. Бывший мэр просил не заключать его под стражу, так как не собирается скрываться, однако судья удовлетворила ходатайство следственных органов.