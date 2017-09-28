Под Тулой совершено вооруженное нападение на предпринимателя

Минувшей ночью в селе Хопилово Ленинского района Тулы было совершено покушение на местного предпринимателя, уроженца одной из соседних республик. Мужчина не пострадал.

По данным ряда тульских СМИ, коммерсант возвращался домой на своем автомобиле около двух часов ночи. Недалеко от его частного дома неизвестные открыли огонь. Предположительно, из автомата Калашникова. На порогах с обеих сторон автомобиля видны следы крови. По некоторым данным, пострадал человек, близкий к бизнесмену. Сам он ушел из-под линии огня и остался жив.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личности подозреваемых.



