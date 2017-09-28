Топ-менеджера компании Дерипаски арестовали за особо крупное мошенничество

В Москве поместили под домашний арест топ-менеджера En+ Group, которую контролирует предприниматель Олег Дерипаска. Дмитрий Пономарев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Как узнал «Коммерсантъ», претензии правоохранителей не имеют отношения к нынешней работе Пономарева. По версии следствия, он совершил преступление 6 лет назад, когда руководил ассоциацией НП «Совет рынка». Бизнесмена подозревают в фиктивном трудоустройстве супруги чиновника Минэнерго. Согласно данным полиции, «мертвой душе» было выплачено в качестве зарплаты около 3 млн рублей.

Источники рассказали, что на допросе Дмитрий Пономарев согласился на сотрудничество со следствием и выразил готовность компенсировать инкриминируемый ему ущерб. Журналисты предположили, что сделать это топ-менеджеру труда не составит – его месячная зарплата составляет 6 млн рублей.