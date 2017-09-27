Глава одного из районных Советов ветеранов Москвы задержан за педофилию

В Москве задержан 67-летний глава Совета ветеранов одного из районов города Николай Л. Полиция задержала мужчины у Китайгородском проезде. Следствие считает, что задержанный имел интимную связь с подростком.

По версии столичного следствия, председатель Совета ветеранов одного из районов столицы Николай Л. Имел интимную связь с несовершеннолетним мальчиком, сообщает портал svpressa.ru.

Полиция выяснила, что с января 2012 по сентябрь текущего года задержанный ветеран регулярно вступал в интимную связь с подростком, находясь в своей московской квартире, а также в частном доме в Нижегородской области. Извращенец находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело.