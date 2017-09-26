В московском парке найдена человеческая голова

В дендропарке Бирюлево в Москве сотрудники правоохранительных органов нашли человеческую голову. Страшную находку сделали вечером 26 сентября. По факту обнаружения головы начато расследование.

В Бирюлёвском дендропарке вечером м26 сентября обнаружена человеческая голова. Останки неизвестного человека обнаружил наряд полиции, передает портал «Лайф».

Пока известно только то, что человека, которому принадлежала голова, убили неделю назад. Пока мне удается установить ни пол, ни возраст погибшего. Назначены соответствующие экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей убийства. По факту обнаружение головы возбуждено уголовное дело.