На Ставрополье пенсионер расстрелял из автомата двоих незнакомцев

На Ставрополье 61-летний пенсионер повздорил с тремя неизвестными, которые постучались в ворота его дома. Почему у пенсионера не выдержали нервы, разберется СК РФ, но факт в том, что мужчина расстрелял чужаков.

Следствие Ставропольского края изучает детали трагедии, что произошла в Шпаковском районе Ставрополья. Трое незнакомцев постучались в ворота дома, где живет пенсионер, чем и спровоцировали ссору. Что там кто кому сказал, сейчас выясняет следствие. В итоге пенсионер взял автомат и дал очередь по пришлым. Инцидент произошел днем 23 сен6тября, но известно о нем стало только что. Пенсионер застрелил мужчину 43 лет и 16-летнего подростка (он скончался в больнице). Под наблюдением врачей находится третий пострадавший в инциденте, 19летний юноша. Пенсионеру предстоит ответить перед законом за убийство и за незаконное хранение оружия.