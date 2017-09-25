В питерском МВД сообщили о раскрытии резонансной кражи сейфа полпредства. На поимку ранее судимых грабителей ушло два дня. Незадачливая троица разоблачила себя в соцсетях, выложив свою фотосессию.

Из-за комичности ситуации интернетчики уже прозвали незадачливых грабителей Трусом, Балбесом и Бывалым. Как выяснилось, именно в помещении с сейфом не было сигнализации, в то время как в других кабинетах работали даже датчики движения, отмечает НТВ. Поэтому опытным, не единожды судимым, грабителям не составляло большого труда провернуть операцию с сейфом.



60-килограммовый сейф, увезенный ворами на «Газели», оказался полон драгоценностей. Как выяснилось, там лежали личные драгоценности 60 наименований, принадлежащие одной из сотрудниц полпредства.

За инцидент понесут наказание не только воры, но и сотрудники ФСО, в чьей зоне ответственности находится петербургское представительство президента России.



