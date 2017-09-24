Внук обокрал свою бабушку на 2,3 миллиона рублей

Безработный житель Санкт-Петербурга, которому его бабушка доверила присмотреть за своей квартирой, очистил ее от дорогостоящего антиквариата.

75-летняя женщина пустила своего 26-летнего внука пожить в ее квартиру на Ленинском проспекте на 10 дней, с 5 по 15 сентября. Вернувшись после отсутствия, бабушка обнаружила пропажу своих ценных вещей.

Внук, оставшись в квартире своей бабушки, не терял времени, успев вынести из дома и продать два набора фужеров красного и белого стекла, блюдо и шкатулку производства Кузнецовского фарфорового завода, а также три немецкие скульптуры и две тарелки с изображением Наполеона и Жозефины.

По оценке хозяйки, стоимость антиквариата, вынесенного ее внуком из квартиры, приблизительно равна 2 млн 280 тысячам рублей. Бабушка написала заявление в полицию.