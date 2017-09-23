В Москве бомж обокрал следователя СКР

Жертвой вора стал 23-летний офицер столичного следственного комитета. Сама кража произошла 14 августа, а раскрыта была накануне вечером, когда на Павелецком вокзале задержали бомжа, который и совершил кражу.

Следователь СК РФ зашел в супермаркет на Ладожской улице и оставил в ячейке свои вещи. А когда вернулся с покупками, вещей в ячейке уже не было, пишет «МК».

Следователь оставил в хранилище магазина две сумки, в которых лежали документы, служебное удостоверение, ключи и ноутбук. Выяснилось, что кражу из ячейки совершил 60-летний бомж, которого и задержала полиция на Павелецком вокзале Москвы.