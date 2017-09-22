Полиция задержала восемь человек за торговлю наркотиками по интернету

Задержанные полицией люди торговали наркотическими веществами через закрытую систему сети TOR и площадки RAMP (Russian anonymous marketplace). В МВД сообщают, что задержано восемь наркоторговцев.

Деятельность интернет-магазина AS 22 сентября пресечена полицией за торговлю наркотическими веществами, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

В результате оперативных мероприятий по розыску тайников-закладок с наркотиками изъято свыше 8 кг наркотических средств и психотропных веществ и 10 915 марок с нанесенным на них наркотическим средством ЛСД. Задержано 8 человек, которые продавали наркотики. Задержанным грозит пожизненное заключение.