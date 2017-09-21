Как научные сотрудники проворачивали аферы с подопытными обезьянами

Подопытные мартышки обогатили не только российскую науку, но и отдельных ее представителей. Научных сотрудников заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере с поставками лабораторных обезьян.



Под подозрение попали сотрудники Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им М. Чумакова РАН. Предположительно, они вступили в сговор с главой животноводческого хозяйства, которое поставляло лабораторных мартышек и макак для опытов. В документах прописывались заведомо завышенные цены на животных и услуги. Таким нехитрым способом с мая 2015 года по август нынешнего года из госбюджета было похищено 457 млн рублей, передает агентство «Москва».



Сейчас следствие устанавливает личности соучастников мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело.



