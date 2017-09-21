Ранее «Аргументы недели» сообщали про задержание активиста «Христианского государства – Святая Русь» Баянова, который признался в поджогах. Сейчас стало известно о задержании его соратника по движению.

Сразу два активиста православной организации «Христианское государство – Святая Русь» задержаны за поджоги. Активист Александр Калинин подозревается в поджоге автомобилей у московского офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. После допроса в полиции Калинин был задержан в качестве главного подозреваемого по уголовному делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Константина Добрынина (статья УК №. 91).