Защита Алексея Улюкаева довольна показаниями Олега Феоктистова

Суд по делу о взятке бывшему министру эконономразвития РФ Алексею Улюкаеву допросил 20 сентября экс-главу службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктиства. Адвокаты Улюкаева довольны показаниями свидетеля.

Показания основного свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Олега Феоктистова полностью удовлетворили защиту подсудимого. По словам адвокатов Улюкаева, показания Феоктистова полностью отвечают выбранной ими линии защиты.

Феоктистов был допрошен в закрытом режиме, известно, что вопросов к нему было много. Именно Феоктистов написал заявление о вымогательстве Алексеем Улюкаевым взятки в размере $2 млн, и именно Феоктистов участвовал в задержании Алексея Улюкаева.