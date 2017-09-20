В Подмосковье дело возбуждено по факту сообщений о пропаже пожилых людей

В Подмосковье бесследно пропал 52-летний житель города Сергиев Посад Олег Шкуратько. Мужчина еще 23 июля вышел из дачного дома по бытовым нуждам и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Родственники Шкуратько обратились в полицию. В СМИ ранее были распространены сведения о том, что в Подмосковье, в частности в Сергиево-Посадском районе, исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые выходят из дома в магазин или в банк, не возвращаются и пропадают.

Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют попрошайничать на улицах. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации руководителем ГСУ СК России по Московской области организовано проведение процессуальной проверки по данному факту.

Подмосковными следователями возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Олега Шкуратько (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, у мужчины не имелось оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление Шкуратько и лиц, причастных к его исчезновению.