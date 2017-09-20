У экс-депутата из Омска обнаружилась недвижимость в Германии

Квартира и автопарковка в германском городе Дюссельдорф бывшего первого заместителя председателя Омского горсовета Василия Мамонтова отойдут в пользу государства, таковы выводы прокурорской проверки.

Заграничная недвижимость экс-депутата и его жены должна быть передана государству, считает Прокуратура Омска. После проведенной прокурорской проверки у бывшего депутата Василия Мамонтова была выявлена незадекларированная недвижимость в Германии. Квартира и парковочное место общей стоимостью 37,5 миллионов рублей – это, по мнению Прокуратуры, намного меньше доходом семьи Мамонтовых за три года.

Квартира в Германии была куплена экс-депутатом на неподтвержденные доходы, считает Прокуратура. Сам Мамонтов утверждает, что взял кредит на 1 миллион 300 тысяч евро в компании на Сейшелах, но купленное имущество в Германии почему-то оказалось незадекларированным. Мамонтов утверждает, что произошел технический сбой, но Прокуратуру такое объяснение не устраивает. Пока иск Прокуратуры об отчуждении недвижимости экс-депутата находится на рассмотрении в суде.