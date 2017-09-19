Замначальника тульского УФСИН арестован за взятку в 1,3 миллиона рублей

Тульский суд 19 сентября отправил под арест задержанного 18 сентября первого зама начальника регионального УФСИН Всеволода Снурницына. Офицер подозревается в получении взятки в 1,3 миллиона рублей.

Замглавы УФСИН по Тульской области Всеволод Снурницын арестован судом на два месяца, сообщает ТАСС.

Снурницына задержали 18 сентября. Следствие считает, что офицер должен был получить взятку в размере 1,3 миллиона рублей за положительное решение в отношении одного из осужденных, которому было обещано более мягкое наказание, чем тюремное заключение.

Офицер был задержан полицией, когда получал 300 тысяч, первую часть от общей суммы взятки.