В Москве в квартире в Перово найдены тела двух убитых женщин

В Москве в квартире дома на Перовской улице в минувшее воскресенье, 17 сентября, были обнаружены тела двух женщин. По версии следствия, женщины 1961 года рождения были убиты. На их теле обнаружены колото-резаные раны.

Об убийстве своей матери и ее соседки в полицию заявила дочь одной из убитых женщин.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего и задержаны подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается.