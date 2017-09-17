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//Криминал 13+

Черногорский вратарь погиб во время тренировки

17 сентября 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

Черногорский вратарь погиб во время тренировки
pixabay.com

Вчера вечером голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летнего футболиста доставили в больницу.

Но медикам не удалось его спасти.

Свидетели рассказали, что преступник также совершил несколько выстрелов в воздух, чтобы напугать свидетелей, а после скрылся в темноте.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу в городе Котор. Устанавливаются обстоятельства нападения на вратаря.

Погибший был уважаемым человеком в клубе и среди горожан. Ленац из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.

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Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

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Пугачева на свадьбе сына олигарха развлекала гостей в мини-юбке

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Британский принц Чарльз категорически не желает жить в Букингемском дворце, когда станет королем. Наследник престола и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла планируют остаться в резиденции Кларенс-хаус.

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Коалиция США обвинила ВКС России в бомбардировке сирийской оппозиции

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