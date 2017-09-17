Черногорский вратарь погиб во время тренировки
17 сентября 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера вечером голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летнего футболиста доставили в больницу.
Но медикам не удалось его спасти.
Свидетели рассказали, что преступник также совершил несколько выстрелов в воздух, чтобы напугать свидетелей, а после скрылся в темноте.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу в городе Котор. Устанавливаются обстоятельства нападения на вратаря.
Погибший был уважаемым человеком в клубе и среди горожан. Ленац из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.