Черногорский вратарь погиб во время тренировки

Вчера вечером голкипер клуба из первой лиги Черногории «Бокель» Горан Ленац получил огнестрельное ранение во время тренировки, которую проводил со своим приятелем. 33-летнего футболиста доставили в больницу.

Но медикам не удалось его спасти.

Свидетели рассказали, что преступник также совершил несколько выстрелов в воздух, чтобы напугать свидетелей, а после скрылся в темноте.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу в городе Котор. Устанавливаются обстоятельства нападения на вратаря.

Погибший был уважаемым человеком в клубе и среди горожан. Ленац из своих средств финансировал подготовку молодых местных футбольных талантов.