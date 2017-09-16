В Москве из банковской ячейки похищена крупная сумма

Триста тысяч долларов (почти 17,3 миллиона рублей)украдены из депозитарной ячейки банка на юго-западе Москвы. Потерпевшим оказался неработающий 43-летний мужчина, житель Москвы.

Когда мужчина пошел проверить свои депозиты в банковской ячейке, которая расположена в финансовой организации на Гагаринском проспекте, он обнаружил, что она совершенно пуста. Последний раз банк москвич посещал 25 августа в 13:00 и все средства находились в ячейке, но 14 сентября в 13:00 содержимое ячейки отсутствовало.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает вора.