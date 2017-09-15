Майор полиции избил сотрудницу кафе в центре Москвы

Сотрудник московской полиции подозревается в избиении администратора гриль-кафе "Жаровня" в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 сентября в кафе в Стремянном переулке.

В ходе ссоры 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил администратора кафе руками и ногами. Охранники смогли остановить буйного мужчину. Пострадавшая была отправлена в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили, что в конфликте участвовал полицейский, не сообщив его звание и должность. Полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей. В отношении него проводится служебная проверка.

Как пояснили в СК РФ, для определения тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.