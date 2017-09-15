Лжеклоун ограбил цирк братьев Запашных

Под суд пошел лжеклоун, обокравший цирк братьев Запашных. Воришка попался на сбыте краденого ноутбука. Впрочем, это не единственный эпизод в его воровской карьере. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет свыше миллиона рублей.



Следователи установили причастность мужчины еще к восьми кражам. Злоумышленник любил промышлять по офисам столицы, взламывая окна и двери. В цирк же он пришел не скрываясь, но в гриме. Успел даже пообщаться с артистами. Такое хладнокровное поведение говорит о том, что у вора был сообщник, который руководил его действиями извне и знал о перемещениях охраны. Злоумышленник не выпускал из рук рацию, по которой, видимо, получал инструктаж. К тому же он был осведомлен, когда артисты покидают свои гримерки. Именно в этот момент он проник туда и вынес технику и личные вещи.



