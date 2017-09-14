Полиция Красноярска задержала извращенца

Насильник несовершеннолетних детей отрастил бороду и усы и скрывался, но ему это не помогло: полиция Красноярска задержала подозреваемого в преступлениях, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Насильник скрывался от полиции полгода, но, как говорится, сколь веревочке ни виться, конец будет. Следствие установило место, где скрывался подозреваемый в преступлениях и задержала его. По версии следствия, 40-летний мужчина нападал на студенток лицеев и техникумов, жертвами маньяка становились девушки 14 – 17 лет. Педофил совершил не менее 14 преступлений сексуального характера, сообщзает "Лайф".

Маньяк предлагал подросткам убрать его квартиру за деньги, а когда жертва соглашалась, он привозил ее в квартиру, насиловал и отпускал. В марте насильника попытались задержать, но он оказал полицейскому активное сопротивление и подался в бега.