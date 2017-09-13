Адвокат Улюкаева объяснил значение неправильно истолкованных фраз

5 сентября во время судебного заседания прокурор обнародовал стенограмму разговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего руководителя Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Главный свидетель назвал это «профессиональным критинизмом».



Изучив аудиозапись, специалисты пришли к заключению, что собеседники использовались в разговоре некий «шифр», и хотя не говорили конкретно о взятке, каждый знал, о чем идет речь. В ходе этого разговора Сечин также извиняется за то, что «затянули выполнение поручения». «Собирали пока объем», — объясняет глава нефтяной компании и просит принести чай и «корзинку с колбасой».



Адвокат подозреваемого во взятке 2 млн долларов попыталась объяснить, что слова ее доверителя были неправильно истолкованы, поскольку в них есть двусмысленность. Например, фразы «поручение» и «еще не собрали объем» были вовсе не о «взятке», они касались «промежуточного этапа приватизации «Роснефти» и «возможности самовыкупа акций», пояснила РБК адвокат Виктория Бурковская.



Поэтому разговор Игоря Сечина и Алексея Улюкаева нельзя рассматривать в отрыве от высказываний президента Владимира Путина на саммите БРИКС (именно там, на Гоа, по версии следствия, Улюкаев запросил у Сечина денег и назвал конкретную цифру, но сделал это скрытно). Как напомнила Бурковская, выступая на саммите в 2016 году, президент сказал, «что деньги от продажи акций «Роснефти» должны поступить в бюджет в 2016 году». «Также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточный этап приватизации», — уточнила она, добавив, что «это поручение и обсуждали участники разговора».



