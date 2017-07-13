В Орле глава строительной фирмы воровал зарплату у рабочих

Директор строительной компании в Орле не платил своим рабочим зарплату с самого начала этого года, хотя деньги у него были: порядка 30 миллионов. Но директор решил, что ему эти деньги нужнее.

Директора одной из строительных фирм Орла обвиняют в мошенничестве и хищении государственных денег, пишет «РГ».

Региональная Прокуратура считает директора виновным по нескольким эпизодам. Во-первых, директор не платил в этом году зарплату своим рабочим и задолжал в итоге им свыше трех миллионов рублей. Во-вторых, бизнесмен не выполнил госзаказ на ремонт дорог в Ливенском районе, а деньги из госбюджета на это получил - 27,9 миллиона рублей. Но директор и работы не выполнил, и подрядчикам не заплатил, а обналичил деньги через фирму-однодневку и присвоил их себе. Свою вину директор не признает.