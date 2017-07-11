Оппозиционера Мальцева подозревают в экстремизме

Против оппозиционера Вячеслава Мальцева 11 июля ФСБ возбудило уголовное дело. Мальцев подозревается в создании экстремистского сообщества «Артподготовка» и ответит перед судом за свою деятельность.

О заведении уголовного дела против оппозиционера Мальцева сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Партии националистов» Дениса Романова.

Следователи московского ФСБ считают Вячеслава Мальцева виновным в экстремизме. Дело против оппозиционера возбуждено за публичные призывы к действиям, которые могут нанести урон территориальной целостности России. Речь идет о призывах, распространяемых экстремистским сообществом «Артподготовка». Дело возбуждено оп результатам обыска в доме у Мальцева.