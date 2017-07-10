Громкое преступление 14-летней давности раскрыли в Пензе

В Пензе раскрыто преступление, совершенное 14 лет назад. В 2002-ом в Октябрьском районе областного центра был найден труп 22-летней девушки, которую злоумышленник изнасиловал, а затем лишил жизни. Тогда на месте трагедии были взяты образцы генетического материала преступника, которые сыграли решающую роль в раскрытии уголовного дела.



Преступление произошло рядом с пересечением улиц Шмидта и Фрунзе. Даже спустя 14 лет становится не по себе, когда проходишь мимо места трагедии. Тело убитой и изуродованной девушки было найдено в полуразрушенном гараже, где местные жители устроили свалку, сообщает телеканал «Экспресс».



«Это было в воскресенье, такой серый промозглый день. Мы ехали с улицы Аустрина. По рации услышали, что найдена женщина в районе гаражей пересечения Шмидта и Фрунзе. Мы заехали. Там стояли участковый и местный житель. Потом, я помню, к нам вышел один оперативник, лицо его было бледное. Он сказал, что он повидал много, но такого изуверства не выдел», — рассказал продюсер информационной службы новостей ТРК «Экспресс» Евгений Иналдиев.



Евгений Иналдиев, работавший в 2002 году журналистом, говорит, что тот материал, который он готовил для новостной службы, буквально врезался в память. Особая трагичность произошедшего — в том, что преступление могло и не произойти, если бы не стечение определенных обстоятельств. Девушка должна была встретиться со своим женихом и друзьями в центре города, но в тот вечер плохо ходил общественный транспорт, и она решила вернуться домой. По дороге она встретила знакомого, молодой мужчина с необычной фамилией Кестер не внушал ей опасения.

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