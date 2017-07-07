В Якутии задержан китайский контрабандист с грузом янтаря

Китайский контрабандист задержан на таможне в воздушной гавани Якутска. При иностранце был большой груз незадекларированного янтаря. Полудрагоценные камни китаец планировал вывезти за пределы ЕЭС.

Контрабандиста задержали сотрудники Якутского таможенного поста Благовещенской таможни, пишут «Известия».

Гражданин КНР вез при себе 10,3 килограмма янтаря, который не был указан в декларации. Контрабандист признался, что хотел вывезти камень за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭС). Таможенникам задержанный китаец пояснил, что купил янтарь на рынке в Москве. Рыночная стоимость товара - более 8300 рублей.